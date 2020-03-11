Салехард, , 10:33 — REGNUM Заместитель губернатора ЯНАО Альбина Свинцова, чей дом ограблен в Подмосковье, находится на больничном. Об этом сообщили РИА «Новости» в правительстве региона.

По информации «Интерфакса», нападение на частный дом в Котельниках на улице Парковой, 44 произошло утром 11 марта. Трое нападавших, вооружённые пистолетами, избили и связали находившегося в нём мужчину. Были похищены порядка 200 тыс. евро, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

По данным РИА «Новости», ограбленный дом принадлежит супругу Альбины Свинцовой, которая является заместителем губернатора Ямала и курирует в правительстве региона финансовые вопросы.