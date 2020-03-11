Анкара, , 10:30 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» четверых курдских повстанцев во время спецоперации на территории Ирака, об этом 11 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, боевые действия прошли на севере страны в провинции Хакурк. Спецоперация против курдских повстанцев будет продолжена, отмечают корреспонденты агентства.

Напомним, Турция осуществляет несколько спецопераций против курдских повстанцев, считающихся террористами на территории страны. Курды противостоят турецким военным как в Ираке и Сирии, так и на территории самой турецкой республики.

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