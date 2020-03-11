Геленджик, Краснодарский край, 11 марта 2020, 10:27 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии с участием трёх автомобилей в Геленджике Краснодарского края утром 11 марта.
По информации «Кубанских новостей», авария произошла на 1482-м км автодороги М-4 «Дон» в районе родника «Наташа» — сначала произошло лобовое столкновение Mazda СХ-5 и ВАЗ-2110, а затем с Datsun. На месте аварии скончался водитель ВАЗа. В машине «скорой» скончался пассажир ВАЗа, а также водитель Mazda.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 марта из-за сильного снегопада в 80 авариях пострадало 166 автомобилей.