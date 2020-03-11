Артём, Приморский край, , 10:41 — REGNUM В исправительной колонии ИК-20, расположенной в городе Артём в Приморье, гражданин, отбывающий наказание, напал на сотрудника исправительного учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Приморью.

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Получив информацию, что у 31-летнего гражданина, отбывающего наказание сроком 22 года, при себе имеются предметы, запрещённые к хранению, сотрудники колонии при личном досмотре осужденного встретили с его стороны сопротивление с целью воспрепятствования изъятию запрещённых предметов. Осужденный ударил одного из сотрудников в область головы.

«Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности)», — говорится в сообщении ведомства.

За новое преступление ему грозит ещё пять лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчине, напавшему на полицейского в Нижнем Тагиле, вынесен приговор.