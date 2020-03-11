Луганск, , 10:26 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды обстреляли посёлки Логвиново и Золотое-5, сообщили 11 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что боевики ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв из миномётов и гранатомётов посёлки Логвиново и Лозовое.

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