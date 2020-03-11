Исламабад, , 10:25 — REGNUM Самолет военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана потерпел крушение в столице страны, городе Исламабад, об этом 11 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Мы констатируем данный факт», — приводит агентство слова представителя вооруженных сил страны.

Источник не уточнил подробности инцидента, а также наличие жертв среди летчиков. Марка и тип самолета также пока неизвестны.

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