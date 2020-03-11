Соледар, ДНР, , 10:14 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли посёлок Гольмовский из зенитных орудий и гранатомётов СПГ, сообщили 11 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным ведомства, обстрел вёлся с украинских позиций в районе посёлка Металлист.

По уточнённым данным, повреждения получили шесть домов на улице Федосеева и Никитовском шоссе. В основном пострадали фасад, кровля и остекление.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 213 единиц боеприпасов, в том числе восемь снарядов из гаубиц калибра 122 мм.

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