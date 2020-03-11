Яковлевский район, , 10:17 — REGNUM В дежурную часть МО МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение медработника об агрессивном поведении гражданина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Медики прибыли по вызову на станцию Варфоломеевка в Яковлевском районе Приморья, где в квартире дома у них случился конфликт с 55-летним мужчиной, который нанёс побои фельдшеру и водителю автомобиля скорой помощи, в результате чего они получили ушибы и ссадины.

«Наряд полиции, прибывший к месту происшествия, пресёк противоправные действия гражданина. В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия, после чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, участники нападения на станцию скорой помощи задержаны на Урале.