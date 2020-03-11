Джакарта, , 10:07 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили первый случай смерти от коронавируса, об этом 11 марта сообщает Reuters.

Скончавшимся пациентом является 53-летняя женщина, имеющая иностранное гражданство. В больницу она поступила в критическом состоянии, врачам ее не удалось спасти.

Откуда родом скончавшаяся, а также в каком городе она умерла — не сообщается. Известно лишь то, что посольство ее страны уведомлено о случившимся и готово принять ее тело.

Напомним, в настоящее время в Индонезии зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом.

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