Уфа, , 10:10 — REGNUM Почти 25 лет лишения свободы на двоих запросил гособвинитель двум обвиняемым в покушении на заказное убийство бизнесмена в Уфе. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, весной 2017 года обвиняемый получил заказ на убийство 41-летнего предпринимателя. Он попросил своего приятеля найти исполнителя, который бы совершил данное преступление, считают следователи.

Позже мужчина через посредника отдал часть предоплаты исполнителю в размере 400 тысяч рублей.

Отмечается, что исполнитель в течение нескольких месяцев следил за предпринимателем. По версии следствия, в октябре 2017 года подозреваемый на подземной парковке дома четыре раза выстрелил в бизнесмена. Тогда пострадавшего удалось спасти.

Отмечается, что подсудимые в суде отрицали свою причастность в подстрекательстве и пособничестве к убийству.

Коллегия присяжных заседателей признала доказанной вину двух жителей Уфы в подстрекательстве и пособничестве к покушению на убийство по найму. В Советском районном суде Уфы состоялись прения сторон по этому уголовному делу.

Государственный обвинитель предложил назначить подсудимым наказание в виде 14 лет 10 месяцев и 9 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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