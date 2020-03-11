Оренбург, , 10:08 — REGNUM В Оренбурге вечером 10 марта на ул. Сергея Лазо раздались выстрелы. Ранение получил мужчина. Такая информация появилась в соцсетях.

По данным СМИ, пострадавшего госпитализировали в состоянии комы. Впоследствии мужчина скончался.

В УМВД по региону ситуацию не комментируют. В СУ СКР по Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ждут материалов из полиции, чтобы провести доследственную проверку и по ее результатам принять процессуальное решение.