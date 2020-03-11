Джакарта, , 09:53 — REGNUM Иностранный гражданин с положительным результатом на коронавирус скончался в Индонезии в ночь с 10 на 11 марта 2020 года, сообщает информационный портал Detik.

«Это женщина в возрасте 53 лет, иностранка», — заявил глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто в Президентском дворце в Джакарте.

По его словам, пациентка была помещена в больницу уже в состоянии тяжелой болезни.

«Сейчас идет процесс отправки ее тела на родину», — пояснил Ахмад Юрианто, не называя страну.

Как сообщало ИА REGNUM, число заразившихся коронавирусом в Индонезии увеличилось до 27 человек.

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