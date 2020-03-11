Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу в воздух из охотничьего карабина с балкона жилого дома. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Тревожное сообщение о стрельбе с балкона одного из домов по Морской набережной поступило 10 марта в 17:37 в дежурную часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на балконе пять гильз от огнестрельного оружия.

Вскоре в своей квартире на Морской набережной был задержан мужчина 1983 года рождения, неработающий, у которого изъяты карабин «Вепрь 1В» и патроны.

«Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон общего пользования 12-го этажа, где из хулиганских побуждений произвел около десяти выстрелов в воздух из принадлежащего ему карабина», — отметили в пресс-службе Главка МВД России.

В отношении гражданина был составлен административный протокол, а затем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в мартовские праздничные выходные из-за трагических случаев с оружием в Петербурге и Ленобласти погибли два человека, в том числе подросток, еще один ребенок был тяжело ранен.

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