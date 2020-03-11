Пекин, , 09:53 — REGNUM Жертвами обрушения отеля в китайской провинции Фуцзянь стали, по последним данным, 28 человек. Об этом 11 марта сообщает Центральное телевидение Китая.

«Крушение отеля «Синьцзя» в Фуцзянь привело к гибели 28 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта в Китае обрушилось здание отеля «Синьцзя». Известно, что под завалами находился 71 человек. Удалось спасти 42 человек, которых находились под обломками.

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