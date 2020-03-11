Донецк, , 09:44 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 213 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 11 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 40 мин калибра 120 мм и 33 мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили восемь снарядов из гаубицы калибра 122 мм, а также применили вооружение БМП.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Михайловка, Доломитное, Крутая Балка, Васильевка, Жабичево, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Петровское, Белая Каменка, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать. Повреждения получил фасад жилого дома в посёлке Крутая Балка, под обстрелом оказалась территория Васильевской насосной станции, которая обеспечивает водой население региона по обе стороны лини фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Куйбышевского района Донецка повреждение получил вентиль газопровода низкого давления.

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка — СЦКК