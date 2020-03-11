Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM Свердловские спасатели начали подготовку к предстоящему весеннему половодью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В регионе проводятся работы по разрушению льда на реках, что позволит минимизировать последствия предстоящего паводка.

Так возле девяти мостов в муниципалитетах Свердловской области лёд будут распиливать, и общая протяжённость распиливаемого льда составит порядка трёх километров. Ещё у 10 переправ будут проводиться взрывные работы.

«Проводимые превентивные мероприятия позволят предупредить заторы в период ледохода и не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций», — сообщили в спасательном ведомстве.