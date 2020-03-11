Петропавловск-Камчатский, , 09:40 — REGNUM Власти Камчатки обсуждают возможность переноса массовых мероприятий из-за коронавируса. Однако окончательное решение пока не принято, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Пока рассматривается возможность отмены массовых мероприятий в закрытых помещениях до 10 апреля. О переносе уличных акций речь не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке экипаж вернувшегося с путины траулера «Командор» не может сойти на берег из-за коронавируса. Больных моряков на борту нет, однако карантин продлится, согласно международным требованиям, до 14 марта.