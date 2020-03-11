Канберра, , 09:37 — REGNUM В австралийском штате Квинсленд при крушении легкомоторного самолета погибли пять человек. Об этом 11 марта сообщает телеканал Nine News.

Согласно информации телеканала, воздушное судно потерпело крушение на севере штата Квинсленд. Поисковая операция началась около 11:30 по местному времени (03:30 мск). Сразу после того, как пилот самолета перестал выходить на связь с диспетчером.

Обломки самолёта были обнаружены спасателями на пляже полуострова Кейп-Йорк в 800 км к северу от Кернса на северо-востоке континента.

Выживших после авиакатастрофы обнаружить пока не удалось. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, причиной крушения воздушного судна стали сложные погодные условия.

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