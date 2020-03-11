Волгоград, 11 марта 2020, 09:30 — REGNUM В совершении коррупционного подозревается помощник прокурора Тракторозаводского района Волгограда, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета 11 марта. Он задержан, проводится комплекс следственных действий.
Основанием для задержания стали итоги совместной работы следователей региональных управлений СКР и ФСБ, а также службы собственной безопасности областной прокуратуры. В отношении помощника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере».
Размер взятки не уточняется. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.