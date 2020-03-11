Сочи, Краснодарский край, , 09:23 — REGNUM Высокий уровень пожароопасности — четвёртого класса — объявлен в предгорьях и низких горах Сочи Краснодарского края 11−13 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«В целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации службы спасения, действующие на территории курорта, переведены в режим повышенной готовности», — уточнили в администрации.

Власти напоминают сочинцам и гостям курорта о запрете на разведение костров, выжигание сухой травы и бытового мусора. Штраф для граждан за нарушение составляет до пяти тысяч рублей, до 40 тыс. для должностных лиц и до 500 тыс. для юридических.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Анапе накануне произошёл природный пожар — сухая трава и камыши загорелись на площади 1,6 тыс. кв.м.