Красноярск, 11 марта 2020, 09:21 — REGNUM В Красноярском крае вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту «Черемшанка».
Воздушное судно следовало по маршруту Красноярск — Юрубчен. По предварительным данным, сработал аварийный датчик, передаёт РЕН ТВ.
По имеющейся информации, на борту находился 21 человек. Пострадавших нет. Вертолёт проверяют оперативные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта авиарейс Гоа — Самара совершил экстренную посадку в аэропорту Ташкента из-за плохого самочувствия пассажира.
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