Павлодар, Казахстан, , 09:18 — REGNUM Железнодорожный состав во главе с электровозом врезался в тепловоз на станции Аксу-1 в Павлодарской области Казахстана, сообщает 11 марта издание Tengrinews.kz.

После столкновения трехсекционный электровоз и три порожних вагона сошли с рельсов. По предварительным данным, авария произошла по причине того, что машинист проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Западно-Казахстанской области с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда, груженых зерном. Состав следовал из Саратова в Астрахань.

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