Чита, , 09:18 — REGNUM Забайкальские спасатели предупредили граждан о сильном ветре 11 марта. По данным официального сайта регионального ГУ МЧС РФ, его порывы будут достигать 15−20 метров в секунду.

«Сильный ветер способен привести к обрушению крыш, рекламных конструкций, падению незакрепленных на балконах вещей, поэтому порывы ветра лучше переждать в помещении», — предупреждают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погоды сохраняется и на некоторых сибирских территориях. В частности, на Алтае сильный ветер стал причиной закрытия многих краевых трасс.

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