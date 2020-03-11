Лхаса, Китай, , 09:14 — REGNUM В результате трех землетрясений, который произошли в китайском Тибете, включая сильнейшее из них магнитудой 5,0 жертв или разрушений не выявлено, сообщает агентство Синьхуа.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло по координатам 32,84 градуса северной широты и 85,52 градуса восточной долготы в уезде Гердзе округа Нгари в 2:12 по местному времени 10 марта. Далее последовали толчки магнитудой 3,7 и 3,4.

Заместитель главы бюро гражданской администрации уезда Сонам Дацзе заявил, что по результатам предварительного расследования, жертв или разрушений выявлено не было. Эпицентр же залегал близ одной из деревень в Гердзе.

Отметим, что Гердзе является крупнейшим уездом региона в сфере пастушеского животноводства и располагается на средней высоте более 4500 метров.