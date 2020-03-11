Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM В Верхней Пышме суд вынес приговор в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении Правил дорожного движения, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью двум гражданам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Верхнепышминский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двухлетнего лишения свободы в колонии-поселении. Также гражданину на три года запрещено управлять транспортным средством. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло 18 января 2019 года на дороге между Верхней Пышмой и Среднеуральском. В тот вечер подсудимый, будучи в пьяном виде, управляя автомобилем «Мицубиси Галант» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной «Дэу Нексия». В результате ДТПдва пассажира «Дэу» получили тяжёлые травмы.