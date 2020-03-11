Петропавловск-Камчатский, , 09:19 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке. Синоптики предупредили: шквальный ветер поднимет у берегов полуострова волны девятиметровой высоты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатгидрометцентре.

Читайте также: На Камчатку с Японского моря движется мощный циклон

Днём 12 марта в восточной части Охотского моря и у западного побережья Камчатки ожидается опасное волнение — до 8−9 метров. 13 марта явление распространится и на северо-западную часть Берингова моря, и акваторию вблизи северо-восточного побережья Камчатки.

Все суда, находящиеся в указанных районах, либо направляющиеся к ним, предупреждены о необходимости соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, мощные циклоны накрыли 11 марта Приморье, Сахалин, Хабаровский край и Камчатку.