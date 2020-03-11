Онгудайский район, Алтай, , 09:06 — REGNUM Следователи на Алтае возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, тело мужчины было найдено в одном из домов села Каракол.

Предварительно установлено, в ночь с 7 на 8 марта 2020 года потерпевший с супругой распивали спиртные напитки, в ходе которой между ними произошёл конфликт. Мужчина попытался ударить женщину по лицу.

«В ответ на это последняя схватила с печи нож, клинком которого нанесла обидчику не менее 2 ударов в область правого плеча и грудной клетки, причинив последнему телесные повреждения несовместимые с жизнью, от которых потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени», — добавили в СКР.

Подозреваемую уже задержали и предъявили обвинение. Расследование преступления продолжается.

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