Уфа, , 09:01 — REGNUM Груженый древесиной КамАЗ опрокинулся во время ДТП с тепловозом в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла вечером 10 марта в Учалинском районе на железнодорожном переезде.

По предварительной информации, на 98 км автотрассы Белорецк — Учалы — Миасс груженый древесиной КамАЗ, которым управлял 29-летний мужчина, несмотря на запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд, по которому в тот момент проезжал тепловоз. В результате столкновения КамАЗ опрокинулся.

Отмечается, что пострадавших и погибших нет.

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