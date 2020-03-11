Ростов-на-Дону, , 08:49 — REGNUM В Ростовской области на трассе Элиста — Зимовники произошла смертельная авария, в которой погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 11 марта.

ДТП произошло в 3:20 мск в Ремонтненском районе. По предварительной информации, водитель Lada Priora столкнулся с попутным грузовиком Hyundai. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, что в это же время на трассе М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали.