Ростов-на-Дону, , 08:42 — REGNUM Смертельную аварию на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, по предварительной информации, спровоцировал водитель микроавтобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 11 марта.

«По предварительным данным, водитель Opel уснул за рулём и допустил столкновение с попутно двигающейся грузовой машиной. Экипаж ДПС организовывает дорожное движение на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в результате аварии погибли четыре человека, ещё пятеро госпитализированы в ЦРБ Миллеровского района. К ликвидации ДТП привлекались спасатели.

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