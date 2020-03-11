Горно-Алтайск, , 08:36 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай организовала проверку по факту повреждения газопровода высокого давления в селе Майма. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария произошла 10 марта. Газопровод был повреждён в ходе проведения буровых работ, в результате чего без газа остались жители семи населённых пунктов, в т.ч. Горно-Алтайска. Всего было нарушение газоснабжение около 2 тыс. абонентов.

В столице региона и Майминском районе был введён режим повышенной готовности, а газовым котельным и газифицированным домам рекомендовали перейти на альтернативные источники топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту повреждения устранены, а газоснабжение котельных и социальных учреждений восстановлено.

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