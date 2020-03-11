Чебоксары, , 08:30 — REGNUM Верховный суд Чувашии смягчил наказание сыну сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова за аварию с пострадавшим и оставление места ДТП. Срок остался прежним, но изменился режим пребывания.

10 марта в Верховном суде республики была рассмотрена апелляция по делу о резонансном дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе в Моргаушском районе республики, которая произошла рано утром 22 июля 2019 года. Суд первой инстанции установил, что водитель на Audi Q7 врезался в металлический отбойник на дороге и столкнулся с автомобилем УАЗ, водитель которого получил тяжкие ранения. Виновник происшествия с места аварии скрылся.

В ходе разбирательств в поле зрения правоохранителей попал сын сити-менеджера Чебоксар, которого в январе 2020 года суд первой инстанции признал виновным. С учётом наличия непогашенной судимости по другому приговору, суд назначил три года и девять месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

По итогам апелляции Верховный суд Чувашии смягчил наказание, пишет «Интерфакс». Срок остался прежним, при этом колония общего режима заменена на колонию-поселение, где режим мягче.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года 20-летний сын градоначальника был осуждён условно за нападение на представителя власти.

Мэр Алексей Ладыков, говоря о происшествии, открыто признавал, что «не может быть никаких оснований для оправдания виновных». По его словам, причина произошедшей аварии — «в преступной экстремальности и патологической безответственности».

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