Найроби, , 08:31 — REGNUM Два чрезвычайно редких жирафа белого цвета были убиты браконьерами в Кении. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление представителей организаций по охране природы.

В заявлении сообщается, что тела самки и ее детеныша были найдены смотрителями заповедника в округе Гарисса на северо-востоке страны.

Представители охраны заявили, что они были очень опечалены этими новостями. Они добавили, что еще не ясно, жив ли третий жираф-альбинос.

По словам репортеров, их цвет обусловлен редким генетическим состоянием, известным как лейкизм. Белые жирафы попали в заголовки местных новостей три года назад, когда их впервые увидел фотограф.