Ростов-на-Дону, , 08:25 — REGNUM Стали известны подробности смертельного ДТП с участием с участием микроавтобусамикроавтобуса, которое произошло в ночь на 11 марта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, авария произошла в Миллеровском районе.

Около 3:00 мск на 869 километре автодороги столкнулись микроавтобус Opel и фура Scania. К ликвидации аварии привлекались 20 человек и семь единиц техники. В результате аварии погибли четыре человека, ещё пятеро доставлены в центральную районную больницу Миллеровского района.

Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, по предварительным данным, авария произошла по вине водителя микроавтобуса. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении. В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются.