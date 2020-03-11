Кейптаун, , 08:19 — REGNUM Министры здравоохранения из региональной организации Сообщество развития Юга Африки (САДК), в которую входят 16 южноафриканских государств приняли решение, что встречи между правительственными чиновниками стран-членов организации будут проводиться посредством видеоконференций, а не с глазу на глаз, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации репортеров телерадиокомпании, в настоящее время в странах Сообщества развития Юга Африки (САДК) имеется только семь подтвержденных случаев заболевания — все они были зафиксированы в ЮАР и связаны с людьми, которые вернулись из Италии.

Но поскольку лидеры государств готовятся к вероятности более широкого распространения вспышки, члены САДК договорились сотрудничать, чтобы улучшить подготовку в области здравоохранения и использовать свою коллективную покупательскую способность, чтобы запастись лекарствами и другими предметами медицинского назначения.