Анадырь, 11 марта 2020, 08:27 — REGNUM В предстоящие сутки, 11−12 марта, Чукотка окажется во власти снежного циклона.
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Синоптики прогнозируют сильную метель со снегом. Циклон ожидается в ночь с 11 на 12 марта.
В снежном плену окажется Анадырь, Анадырский район, посёлки Провидения и Эгвекинот, пишет ИА «Чукотка».
Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин накрыло сильным снегом с метелью. Остановлено автобусное сообщение, некоторые участки дорог перекрыты. Заложниками стихии стали 45 пассажиров рейсового автобуса, направлявшегося из Поронайска в Южно-Сахалинск в три часа ночи.