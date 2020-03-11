Екатеринбург, , 08:07 — REGNUM В Екатеринбурге нашёлся 17-летний юноша, который ушёл из дома в конце февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

«10 марта разыскиваемый несовершеннолетний 2002 года рождения самостоятельно вернулся домой. Противоправных действий в отношении молодого человека не совершено», — уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Как сообщало ИА REGNUM, юноша ушёл из своего дома по улице Краснофлотцев 28 февраля, и с тех пор его местонахождение было неизвестно. Родственники пропавшего обратились в полицию 5 марта, после чего он был объявлен в розыск.

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Напомним, что в Екатеринбурге также нашлась 14-летняя школьница, которая вышла на связь после того как увидела в интернете розыскную ориентировку на себя.

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