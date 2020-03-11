Горно-Алтайск, , 08:07 — REGNUM В селе Майма Республики Алтай завершились восстановительные работы после повреждения газопровода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Работы по устранению порыва были завершены в среду, 11 марта в 03:00 часа, в настоящее время завершен процесс перевода котельных с резервного топлива на газ», — говорится в сообщении.

В столице региона и Майминском районе также восстановили подачу горячего водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава республики Олег Хорохордин распорядился ввести режим повышенной готовности после повреждения в ходе выполнения буровых работ газопровода высокого давления. Газовые котельные и газифицированные дома были переведены на альтернативные источники топлива.

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