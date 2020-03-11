Канберра, , 08:01 — REGNUM Легкомоторный самолет разбился в австралийском штате Квинсленд на северо-востоке страны, передает телеканал Nince News.

Сообщается, что спасатели обнаружили обломки воздушного судна на пляже полуострова Кейп-Йорк. На борту самолета находились пять человек, все они погибли в результате авиакатастрофы. Пока причин произошедшего не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта легкомоторный самолет упал на шоссе в штате Иллинойс в США и загорелся. В результате происшествия погибли три человека, которые находились на борту воздушного судна.

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