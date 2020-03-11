Остин, США, , 07:54 — REGNUM Популярный в США конспиролог и радиоведущий, сторонник теории заговора Алекс Джонс арестован в Техасе за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, передаёт ABC News со ссылкой на местные власти.

Джонс был заключен в тюрьму в Остине и через несколько часов выпущен под залог.

Радиоведущий основал информационный ресурс Infowars, который поддерживал Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. В свою очередь, американский президент еще во время избирательной гонки принял участие в передаче Джонса, а также заявил, что является его поклонником.

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