Кемерово, , 07:25 — REGNUM В РЖД прокомментировали ДТП с автомобилем УАЗ и дрезиной, в котором погибли два человека.

Напомним, 10 марта на железнодорожном переезде в Промышленновском районе Кемеровской области столкнулись автомобиль УАЗ и дрезина. Два человека погибли, ещё один был травмирован.

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«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось», — сообщили «Газете Кемерова» в РЖД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полиции отметили, что, по предварительным данным, водитель УАЗа выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора.