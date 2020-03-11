Мехико, , 07:20 — REGNUM Попытку вооружённого разбойного нападения на выходца из России предпринял злоумышленник в Мехико, сообщили 10 марта в министерстве общественной безопасности столицы Мексики.

Отмечается, что преступник потребовал от мужчины «российского происхождения», находившегося за рулем автомобиля, отдать ему деньги и ценности. Человека с оружием заметил сотрудник полиции, после чего между ними завязалась перестрелка.

«В результате инцидента пассажир мобильной службы такси, которое остановилось на светофоре, получил ссадины от пули на левой щеке, на место были вызваны экстренные службы», — говорится в сообщении ведомства.

У 50-летнего уроженца России диагностировали касательное ранение щеки, после чего он был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

Читайте ранее в этом сюжете: В США гражданина Мексики арестовали за «работу на правительство РФ»