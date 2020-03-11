Исламабад, , 07:18 — REGNUM Сошедшая лавина в Пакистане унесла жизни пятерых людей в населенном пункте района Абботтабад, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что травмы получили семеро человек. Их доставили в ближайший госпиталь. Отмечается, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Также семь автомобилей и более 20 людей остаются пропавшими без вести. В настоящее время в районе ведутся спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта пятеро человек погибли от схода снежной лавины в австрийском горном массиве Дахштайн. По предварительной версии, погибшие являлись туристами из Чехии.

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