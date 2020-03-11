Иркутск, , 07:21 — REGNUM При пожаре в двухэтажном жилом доме в посёлке Маркова под Иркутском погибли двое детей и их отец, пострадали трое спасателей. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 02:15. Когда к горящему на улице Родниковая двухэтажному жилому дому прибыли первые пожарные подразделения, весь дом уже был охвачен пламенем и произошло частичное обрушение кровли.

Из дома, где проживала многодетная семья, смогли самостоятельно выбраться четыре человека, включая двоих детей и хозяйку. По её словам, в горящем здании остались ещё двое детей восьми и десяти лет, а также их 62-летний отец. Звено газодымозащитной службы обнаружило их погибшими внутри дома.

При тушении пожара произошло обрушение потолочного перекрытия, в результате чего трое пожарных пострадали. Они были обследованы в больнице, состояние всех удовлетворительное и двое уже отпущены домой.

Распространению пожара, площадь которого составила 120 квадратных метров, способствовал сильный ветер. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.