Нижневартовск, Югра, , 07:07 — REGNUM Житель Нижневартовска (ХМАО), который автоматной очередью успокоил шумных людей на улице и ранее объявленный в розыск, добровольно сдался полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 26 января на ул. Омская в Нижневартовске. Молодые люди громко слушали музыку под окнами жилого дома. Мужчина 1988 года рождения несколько раз просил их прекратить шуметь по хорошему, его ударили, тогда он пустил в меломанов автоматную очередь. По прибытию сотрудников полиции на место происшествия, конфликтующих обнаружено не было.

По сообщению полицейских, стрелявший заключён под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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