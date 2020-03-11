Елизово, Камчатский край, , 07:06 — REGNUM Легковой автомобиль Toyota Sprinter Carib, перевозивший пассажиров в режиме такси, столкнулся с другой легковушкой Toyota Corolla в городе Елизово Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Сообщается, что авария произошла в районе дома № 40 по улице Рябкова. Водитель такси при повороте налево не уступил дорогу иномарке, из-за чего и произошло столкновение. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажирка Toyota Carib. Им рекомендовали амбулаторное движение.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Ростовской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре человека, еще пятеро получили различные травмы.

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