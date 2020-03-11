Южно-Сахалинск, , 07:07 — REGNUM В аэропорту Южно-Сахалинска из-за сильной метели отменены рейсы, в том числе и на Москву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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Ряд рейсов задержан. Отменены полёты на внутренних линиях — в Оху, Ноглики, Курильск.

С вечера 10 марта закрыта паромная переправа Ванино — Холмск до улучшения погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах бушует сильная метель с ураганным ветром. Власти вызволили из снежного плена пассажиров рейсового автобуса Поронайск — Южно-Сахалинск.