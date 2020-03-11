Барнаул, , 06:31 — REGNUM Алтайский край, где за зиму выпало рекордное количество снега, в прошедшие выходные и праздничные дни вновь попал во власть стихии. Часть дорог не расчищена до сих пор. Но, судя по комментариям, которые пишут в социальных сетях губернатору Виктору Томенко, многие просьбы людей, оказавшихся в снежном плену игнорируются. А если власти и обращают внимание на призывы, то весьма избирательно. Об одном из таких случаев написал канал «Неляпунов».

"Действия или вернее бездействие чиновников и дорожных служб на выходных показали, что до беды осталось полшага!», — отмечает автор канала.

В пример приводится недавняя история о том, как шесть машин с жителями (в том числе с детьми) застряли из-за метели на дороге, ведущей от федеральной трассы Бийск-Барнаул село Усть-Гавриловка и почти шесть часов ждали обещанной помощи. После того, как у попавших в беду людей началась паника (заканчивалось топливо), они написали комментарий к сообщению алтайского губернатора Виктора Томенко в Instagram (это было поздравление главы региона по случаю 8 марта) и чудо произошло — на призыв о помощи откликнулся региональный минтранс.

«Просто представьте, на сколько должна деградировать система управления регионом, если для того чтобы выбраться из снежного плена, вызвать скорую, вывезти мусор, попросить привезти продуктов, пробить дорогу похоронить родных, вызвать экстренные службы самым оперативным способом становятся комментарии к постам губернатора», — отмечается в публикации.

Другой канал barnaulaul опубликовал цитаты из комментариев утопающих в снегу жителей Алтайского края.

К примеру, жители села Огни Усть-Калманского района пишут, что отрезаны от мира уже четвёртые сутки и не знают, сколько им ещё ждать, поскольку в диспетчерской ничего внятного не говорят. Аналогичная ситуация сложилась в селе Ветрено-Телеуцкое Каменского района. Граждане опасаются, что в случае надобности, никто не сможет оказать медпомощь, так как выехать из населённого пункта совершенно невозможно. Жители села Красноярское Поспелихинского района извещают о том, что техника не справляется со снежными завалами из-за постоянных поломок, а между тем в местной школе заканчивается уголь, дети мёрзнут. А жители Усть-Чарышской пристани говорят, что из-за снегопадов не могут попасть домой — якобы, Алейск отказывается помочь пробить дорогу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы со снегоуборкой неоднократно становились причиной многочисленных нареканий к властям в Алтайском крае. Чтобы показать видимость работы, краевое руководство в самый пик снегопадов (31 января 2020 года) даже осуществило «снежный дозор»: губернатор со своими подчинёнными и представителями СМИ побывал в трёх заснеженных районах края. Но признав проблемы со снегоуборкой, решить их государевы люди оказались не в состоянии.

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