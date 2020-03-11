Биробиджан, , 06:02 — REGNUM В Еврейской автономной области показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидемиологический порог на 26,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

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Этот показатель ниже показателя, установленного на прошлой неделе на 10,2%. Из числа заболевших гриппом и ОРВИ — 79,7% приходится на детей. Среди них наибольший удельный вес составляют школьники (46,0%), дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения (32,5%) и дети дошкольного возраста (21,5%).

«Сезонное распространение заболеваемости связано с активной циркуляцией среди населения вирусов гриппозной этиологии», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю в Ростовской области заболели ОРВИ почти 18 тысяч жителей.