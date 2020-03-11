Ростов-на-Дону, , 06:21 — REGNUM В Ростовской области при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля, по предварительным данным, погибли четыре человека и пятеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как следует из информации ГУ МЧС России по Ростовской области, столкновение микроавтобуса Opel Vivaro и грузового автомобиля Scania произошло в Миллеровском районе, на 869 километре трассы М-4 «Дон».

В микроавтобусе было девять человек. При столкновении погибли четыре человека. Пять пострадавших были доставлены в центральную больницу Миллеровского района.

Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали 20 человек и семь единиц техники. Обстоятельства трагедии устанавливаются, информация о пострадавших уточняется.